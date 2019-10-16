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Golf Federasyonu Kupası Korineum’da Gerçekleşti

KKTC Golf Federasyonu organizasyonunda, “Federasyon Kupası Turnuvası” Korineum Golf & Beach Resort’da geniş bir katılımla gerçekleşti.

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16/10/2019

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Golf Federasyonu Kupası Korineum’da Gerçekleşti

Güzel bir havada birbirine yakın skorlarla çekişmeli gerçekleşen turnuva Stableford formatında, 18 çukur ve full handicap olarak oynandı.

Turnuva’da Net birinciliğini 38 Puan ile Phillip Sandford alırken, ikinciliği 36 Puan ile Sertaç Yeşilçimen, üçüncülüğü de 35 Puan ile Cihan Aydın elde etti. Turnuva’nın Gross Birincisi ise 27 Puan ile John Hooper oldu.  Turnuva sonrası ödüller Federasyon Başkanı Soner Yetkili ve Asbaşkan Dr. Hasan Garabli tarafından kazananlara takdim edildi.

16/10/2019 11:53
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TAGS: golf federasyonu kupası, haber kıbrıs
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