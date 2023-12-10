Golf Federasyonu Olağan Genel Kurulu gerçekleşti

KKTC Golf Federasyonu Olağan Genel Kurul’u 9 Aralık 2023 tarihinde Tabipler Birliği Salonunda, Filiz Besim’in divan başkanlığında gerçekleşti. Nilüfer Talay ve Zafer Taşkın’ın divan sekreterliklerini yaptıkları ve federasyona bağlı kulüp temsilcilerinin hazır bulunduğu Genel Kurul’da; tek aday Ali Ratip Doğruer, yeni dönem Başkan’ı olarak seçildi. Genel Kurul’da

Seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri:

Hasan Garabli Hasan Öztoprak Dilek Talay Filiz Besim Ergin Terzioğlu Bertan Erçin Olgun Emirzade Zafer Taşkın Özcan Bundak Hasan Kasapoğluları

Denetleme Kurulu:

Sezen Kasapoğluları Akay Çolak Hasan İlkay

Ceza Kurulu:

Nazım Yoldaşlar Gülay Garabli Steve Neufeld