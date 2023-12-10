Golf Federasyonu Olağan Genel Kurulu gerçekleşti
10/12/2023
KKTC Golf Federasyonu Olağan Genel Kurul’u 9 Aralık 2023 tarihinde Tabipler Birliği Salonunda, Filiz Besim’in divan başkanlığında gerçekleşti. Nilüfer Talay ve Zafer Taşkın’ın divan sekreterliklerini yaptıkları ve federasyona bağlı kulüp temsilcilerinin hazır bulunduğu Genel Kurul’da; tek aday Ali Ratip Doğruer, yeni dönem Başkan’ı olarak seçildi. Genel Kurul’da
Seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri:
- Hasan Garabli
- Hasan Öztoprak
- Dilek Talay
- Filiz Besim
- Ergin Terzioğlu
- Bertan Erçin
- Olgun Emirzade
- Zafer Taşkın
- Özcan Bundak
- Hasan Kasapoğluları
Denetleme Kurulu:
- Sezen Kasapoğluları
- Akay Çolak
- Hasan İlkay
Ceza Kurulu:
- Nazım Yoldaşlar
- Gülay Garabli
- Steve Neufeld