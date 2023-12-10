Golf Federasyonu Olağan Genel Kurulu gerçekleşti

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10/12/2023

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Golf Federasyonu Olağan Genel Kurulu gerçekleşti


KKTC Golf Federasyonu Olağan Genel Kurul’u 9 Aralık 2023 tarihinde Tabipler Birliği Salonunda, Filiz Besim’in divan başkanlığında gerçekleşti. Nilüfer Talay ve Zafer Taşkın’ın divan sekreterliklerini yaptıkları ve federasyona bağlı kulüp temsilcilerinin hazır bulunduğu Genel Kurul’da; tek aday Ali Ratip Doğruer, yeni dönem Başkan’ı olarak seçildi. Genel Kurul’da

Seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri:

  1. Hasan Garabli
  2. Hasan Öztoprak
  3. Dilek Talay
  4. Filiz Besim
  5. Ergin Terzioğlu
  6. Bertan Erçin
  7. Olgun Emirzade
  8. Zafer Taşkın
  9. Özcan Bundak
  10. Hasan Kasapoğluları

 

Denetleme Kurulu:

  1. Sezen Kasapoğluları
  2. Akay Çolak
  3. Hasan İlkay

 

Ceza Kurulu:

  1. Nazım Yoldaşlar
  2. Gülay Garabli
  3. Steve Neufeld
10/12/2023 17:47
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TAGS: Golf Federasyonu Olağan Genel Kurulu gerçekleşti
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