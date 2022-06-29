Golf Federasyonu Takımı İstanbul’da

KKTC Golf Federasyonu Takımı Silivri Klassis Golf Kulübü takımı ile maç yapmak için Federasyon Başkan’ı Hasan Kasapoğluları Başkanlığında 18 kişilik oyuncu kadrosu ile, yıl içeriside Korineum Golf & Beach Resort’ta ilk ayağı gerçekleşen ve Federasyon takımımızın 28-5 galibiyeti ile sonuçlanan maçın rövanşını oynamak için İstanbul’a gitti.

3 gün boyunca farklı formatlarda maçların oynanacağı Silivri Klassis Golf Sahasında ilk iki gün çiftli karşılaşmalar, son gün de tekli maçlar gerçekleşecek.

Golf Federasyonu kafilesi 3 Temmuz Pazar gecesi yurda dönecek.

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29/06/2022 17:13