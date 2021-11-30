Golf Federasyonu Takımı Silivri Klassis Takımına Karşı 28-5 Galip…

Silivri Klassis Golf Kulübü Takımı, Kuzey Kıbrıs Golf Federasyonu Takımı ile maçlar yapmak için ülkemizde misafirdi. Korineum Golf & Beach Club Golf Sahası’nda 26 Kasım Cuma, 27 Kasım Cumartesi ve 28 Kasım Pazar gün gerçekleşen çifti ve tekli takım yarışmalarında 3 gün boyunca toplamda 33 maç yapıldı ve Federasyon Takımımız karşılaşmalardan 28-5 galip ayrıldı ve 2022 yılı içerisinde kararlaştırılacak bir tarihte yapılacak olan rövanş müsabakaları için önemli bir avantaj elde etti.

Maçlar sonrası, şilt takdim seremonisinde misafir Silivri Klassis Takımı Başkan’ı Cavit Yıldız yaptığı konuşmada, pandemi nedeniyle 2 yıl gibi bir süre maçlara ara vermek zorunda kaldıklarını ve her zaman burada olmaktan büyük keyif aldıkları KKTC’de dost takım Golf Federasyon Takım’ı ile tekrardan maçlar yapabilme şansı yakaladıkları için çok mutlu olduklarını belirtti ve 3 gün boyunca çok güzel bir zaman geçirdiklerini belirtti ve organizasyon için Federasyon Başkan’ı Dr. Hasan Garabli ve Federasyon Kaptan’ı Hasan Kasapoğulları ve tüm katılan oyunculara teşekkür etti. Misafir takım Başkan’ı sonrasında söz alan Golf Federasyonu Başkan’ı Dr. Hasan Garabli de dost Silivri takımını tekrardan adada görmekten ve birlikte maçlar yapmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti ve Silivri Klassis Golf Kulübü ve oyuncularının kendileri için geçmişten gelen özel bir yeri olduğunu belirtti.

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30/11/2021 10:20