Golf Federasyonu'nda başkan Kasapoğluları
18/01/2022
Golf Federasyonu Olağan Genel Kurulu CMC Golf Kulübü kulüp binasında, Filiz Besim’in divan başkanlığında gerçekleşti.
Federasyona bağlı kulüp temsilcilerinin hazır bulunduğu genel kurulda başkanlığa Hasan Kasapoğluları seçildi. Genel Kurulda seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri şu şekilde:
1. Hasan Garabli
2. Hasan Öztoprak
3. Soner Yetkili
4. Filiz Besim
5. Ali Ratip Doğruer
6. Bertan Erçin
7. Olgun Emirzade
8. Zafer Taşkın
9. Özcan Bundak
10. Sinan Şemiler
11. Süha Akpınar
12. Steve Neufeld
Denetleme Kurulu:
1. Engin Portakalcıoğlu
2. Gülay Garabli
3. Hasan İlkay
Ceza Kurulu:
1. Av. Refet Uzun
2. Akay Çolak
3. Sezen Kasapoğluları