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Golf Federasyonu'nda başkan Kasapoğluları

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18/01/2022

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Golf Federasyonu'nda başkan Kasapoğluları

Golf Federasyonu Olağan Genel Kurulu CMC Golf Kulübü kulüp binasında, Filiz Besim’in divan başkanlığında gerçekleşti.

Federasyona bağlı kulüp temsilcilerinin hazır bulunduğu genel kurulda başkanlığa Hasan Kasapoğluları seçildi. Genel Kurulda seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri şu şekilde:

1. Hasan Garabli

2. Hasan Öztoprak

3. Soner Yetkili

4. Filiz Besim

5. Ali Ratip Doğruer

6. Bertan Erçin

7. Olgun Emirzade

8. Zafer Taşkın

9. Özcan Bundak

10. Sinan Şemiler

11. Süha Akpınar

12. Steve Neufeld

Denetleme Kurulu:

1. Engin Portakalcıoğlu

2. Gülay Garabli

3. Hasan İlkay

Ceza Kurulu:

1. Av. Refet Uzun

2. Akay Çolak

3. Sezen Kasapoğluları

18/01/2022 20:52
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TAGS: Golf Federasyonu’nda başkan Kasapoğluları
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