Golfçü Tiger Woods'un topu 64 bin dolara satıldı

Dünyaca ünlü golfçü Tiger Woods'un 1997 Masters turnuvasında 9 yaşındaki bir çocuğa verdiği golf topu, müzayedede 64 bin doların üzerinde bir fiyata alıcı buldu.

BBC'nin haberine göre, 27 Mart'ta 500 dolarlık başlangıç teklifiyle açık artırmaya çıkarılan top, dün müzayede sona ererken 64 bin 124 dolara satıldı.

1997 Masters turnuvası, Woods'un ilk büyük şampiyonluğunu kazandığı turnuva olmuş ve onu Masters'ı kazanan en genç oyuncu yapmıştı.

Söz konusu şampiyonluk, Woods'un kariyerinin gidişatını belirlemişti.

Golden Age müzayede evi, topun, finalden kalan muhtemelen tek top olduğunu açıkladı.

Bu habere tepkiniz:



10/04/2023 09:41