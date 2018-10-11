Golfte Şampiyon Nicky O’Donnell

CMC Golf sahasında gerçekleşen Chairman’s Cup Şampiyonu Nicky O’Donnell oldu.

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Golf Sahası’nda 7 Ekim Pazar gün oynanan Chairman’s Cup Turnuvası’nı 66 net ile Nicky O’Donnell kazandı. 18 çukur, full handikap ve strokeplay formatında oynanan turnuvada İkinciliği 71 Net ile Engin Portakalcıoğlu alırken, Hasan İlkay 74 Net ile üçüncü oldu. Turnuvada ayrıca “nearest to the pin” ödülünü Emrah Şimşek, “nearest to the ravine” ödülünü de Olgun Emirzade kazandı.