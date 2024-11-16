Golfte şampiyon Öztürk ve Umpleby

KKTC Golf Federasyonu organizasyonu ile KKTC’nin 41. Kuruluş Yıldönümünde 15 Kasım Cuma gün düzenlenen Cumhuriyet Kupası Golf Turnuvası, yurt dışından misafir oyuncuların da olduğu oldukça geniş bir katılımla Korineum Golf & Beach Club sahasında gerçekleşti. Ödüllerin, Erkekler ve Kadınlar kategorilerinde verildiği turnuvanın Şampiyonları, Erkeklerde 39 Puan ile Uğur Öztürk, Kadınlarda ise yine 39 Puan ile Denise Umpleby oldu. Stableford formatında Course Handicapın % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak oynanan turnuvada Erkekler Kategorisinde ikinciliği 37 Puan ile Hasan Garabli alırken, Deniz Yeşilçimen de 36 Puan ile üçüncülüğü elde etti. Kadınlar Kategorisinde ise ikinciliği 33 Puan ile Özcan Bundak alırken Nilüfer Talay da yine 33 Puan (back nine score) ile üçüncülüğü elde etti. Turnuvanın Gross Birincileri ise erkeklerde 28 Puan ile Mehmet Dinçsoy, kadınlarda ise 36 Gross Puanı ile Sofia Raskin oldu.

Turnuvadaki diğer özel ödüllerden Kadınlar En Uzun Vuruş ödülünü Sofia Raskin alırken, Kadınlar Bayrağa En Yakın Vuruş ödülünü 2.45 Metre ile Nihal Özdemir aldı. Erkekler En Uzun Vuruş Ödülünü Derviş Sam alırken, Erkekler Bayrağa En Yakın Vuruş Ödülünü de 6.90 Metre ile Mehmet Dora aldı.

Turnuva sonrası kazananların kupaları KKTC Golf Federasyonu Başkanı Ali Ratip Doğruer, KKTC Golf Federasyonu Kaptanı Hasan Kasapoğluları, Türkiye Golf Federasyonu Onursal Başkanı Mehmet Dora, Silivri Klassis Golf Kulübü Başkanı Serdar Candar, Ankara Golf Kulübü Başkanı Gülay Dora ve Silivri Klassis Golf Kulübü Kaptanı Süleyman Abay tarafından verildi.

Ayrıca, ilk Kıbrıs’lı Golfcü sıfatıyla Tansu Karayel’e de bir onur plaketi takdim edildi.

Ödül töreni sonrası turnuvaya katılan yerli golfcüler ve misafirler için bir kokteyl gerçekleşti.