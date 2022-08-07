'Gölgede kalmak güneşten tam korumaz'

Yazın açık havada gölgede oturmanın güneşin etkilerine karşı yalancı bir güven hissi verdiğini söyleyen Dermatoloji Uzm. Dr. Nalan Saraç, “Gölgede kalmak, güneşin zararlı etkilerinden tam olarak korumaz. Kum ve denizin güneş ışıklarını yansıtacağı akılda tutulmalıdır. 11.00-15.00 saatleri arası güneş ışınlarına maruz kalmak doğru değildir” dedi.

Dermatoloji (Cildiye) Uzm. Dr. Nalan Saraç, güneşin yaşam için yararlı etkileri tartışmasız olsa da güneşten kaçınmanın ya da güneşle sınırlı temasta bulunmanın, sağlık açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Yaz mevsiminde güneş ışınlarının deniz, havuz gibi nedenlerle cildi daha fazla yıprattığını vurgulayan Uzm. Dr. Nalan Saraç, güneş ışığının cildin erken yaşlanmasını artıran en önemli faktör olduğunu belirtti.

“Ciltte istenmeyen lekeler oluşabilir”

Cildimizin vücudumuzu güneş ışığına ve zararlı kimyasallara karşı koruyan, enfeksiyonu önleyen, D vitamini üreten bir kalkan gibi görev gördüğünü belirten Uzm. Dr. Nalan Saraç, “UV ışığı ( ultraviyole ışık) derideki kolajen ve elastik dokuya zarar vererek kolajen yapısını bozar ve sarkmaya neden olur. Ayrıca ciltte istenmeyen lekeler ve çiller oluşmasına yol açar hatta deri kanseri oluşum riskini de artırır. Nikotin, alkol, kötü beslenme, düzensiz uyku gibi etkenlerle de cildin yapısı bozulabilir. Cilt daha fazla kurur ve mat görünüm alır” diye konuştu. “Esas kural cildi temiz tutmak” Cilt bakımında esas kuralın cildin yapısına uygun temizleyicilerle cildin temizlenmesi, nemlendirilmesi ve güneşten korunması olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Nalan Saraç, “Deriye ulaşan güneş ışınlarının bir kısmı yansır bir kısmı da deri tarafından emilir.

Bu nedenle koruyucu önlemlerin hepsi birlikte uygulanmalıdır. Bronzlaşma derinin kendini koruma yöntemidir. Deri ne kadar bronzsa o kadar hasar almış demektir” ifadelerini kullandı. Kum ve deniz güneş ışınlarını yansıtır Yaz aylarında herkesin güneş koruyucu ürünleri kullanmaları gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Nalan Saraç, şunları söyledi: “Güneşten korunmak için sıkı dokunmuş, açık renkli giysiler giyilmeli, geniş kenarlı şapka ve güneş gözlüğü kullanılması uygundur. Gölgede kalmak, güneşin zararlı etkilerinden tam olarak korumaz. Kum ve denizin güneş ışıklarını yansıtacağı akılda tutulmalıdır. 11.00-15.00 saatleri arası güneş ışınlarına maruz kalmak doğru değildir. Güneş koruyucu kremlerin etkinliğini güneş koruma faktörü (SPF) belirler. Yaz aylarında en az 30 koruma faktörlü kremler uygun olacaktır. Güneşten koruyucu kremler güneşe çıkmadan 20 dakika önce uygulanmalı ve güneşte geçirilen 2 saat sonunda ve yüzme gibi ağır terlemeye sebep olan aktivitelerden sonra tekrar uygulanmalıdır.”

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07/08/2022 14:55