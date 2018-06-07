Gölgelikler yetersiz...

Güney Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs arasındaki geçişi sağlayan Ledra Palace Sınır Kapısı’nda sıra bekleyen birçok Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum sıcaklardan bezmiş durumda. Özellikle hafta sonları geçişlerin artmasından dolayı uzun uzadıya kuyrukların oluşması birçok kişinin sıcakların altında beklemesine neden oluyor. Haber Kıbrıs Whatsapp Şikayet Hattı’na ulaşan bir vatandaş geçiş yapmak için 20-30 dakika beklediğini anlatarak gölgeliklerin yetersiz olmasından dert yandı.