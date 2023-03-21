''Gölgem ve Ben'' kitabı raflarda yerini aldı

Yazar Ayla Kahraman’ın “Gölgem ve Ben” başlığını taşıyan öykü kitabı Işık Kitabevi Yayınları’ndan çıktı. Bireyin varoluşsal sancılarının estetik bir boyut kazanarak varlık alanı kazandığı öykülerde, okur farklı bir gerçeklikle tanışıyor. Yaratılan karakterlerin iç dünyalarının gerçekçi ve çarpıcı bir şekilde anlatıldığı öyküler, gerçeküstü bir içeriğe bürünerek okuyucuda sarsıcı bir etki bırakıyor. Kitaba adını veren “Gölgem ve Ben” öyküsünde ise yazar, gölgesi tarafından terk edilen bir karakterin gölgesini takip etmesi sonucu kendi gerçekliğiyle yüzleşmesini konu alıyor.

Gazeteci ve Yazar Yalçın Pekşen, “Gölgem ve Ben” ile ilgili şu tespitlerde bulunuyor:

“İlk Kitabında Ayla Kahraman, okuru değişik insan manzaralarıyla karşılaştırıyor. Çoğunlukla insanın bildiği ama ayrıntılarını gözden kaçırdığı, komşu, arkadaş, akraba... hikayelerinden oluşuyor kitap. Yazar da bu hikayelerin ayrıntıları kaybolmasın diye dikkatimizi farklı karakterlere doğru yöneltiyor. Böylece savaş ganimeti toplayıcılığından, göçerliğin arttığı günümüzdeki memleket özlemine, aile ilişkilerinin dağınıklığında iç dünyalarına kapanmış insanların kederlerini gün yüzüne çıkararak, bireyin toplum içindeki sıkışıp kalmış psikolojini göz önüne getiriyor. Gözlem gücü özenle kullanarak, okur için dokunaklı bir hikayeler bütünü oluşturmuş bir yazar: Ayla Kahraman.”

216 sayfadan oluşan ve okurun kendisiyle hesaplaşmasını sağlayan Gölgem ve Ben, okuyucusunu bekliyor.

Ayla Kahraman kimdir?

2 Kasım 1962 yılında, Mağusa’da doğdu. İlköğretimini Mağusa’da bulunan Alasya İlkokulu’nda tamamladı. 1974 Savaşı’nı da yaşayan Ayla Kahraman, savaş sonrasında, yaşadığı şiddetli baş ağrılarından yazarak kurtulmaya çalıştı. Namık Kemal Lisesi’nde orta birinci sınıfı bitirdikten sonra, eğitimine Özgürlük Ortaokulu’nda devam etti. Lisede döneminde yeniden Namık Kemal Lisesi’ne geçiş yaptı. Hacettepe Üniversitesi’nde Psikoloji bölümünü tamamladı. Türkiye’de 20 yıldan fazla görev yaptıktan sonra 2005’te Kıbrıs’a döndü. Burada mesleğine devam etti.

Kahraman, KIBRIS Gazetesinde, 2005 yılından beri makale yazarlığı yapmaktadır. 7 yıla yakın Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda (BRT) aile bütünlüğüne ve ilişkilere yönelik programlar yaptı. Öykü çalışmalarına devam eden yazarın, bazı öyküleri Türkiye’deki edebiyat platformlarında yayımlandı.

“Gölgem ve Ben” yazarın yayımlanan ilk öykü kitabıdır.

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21/03/2023 13:39