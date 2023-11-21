Goller SOS için atılıyor!

Yonpaş Dumlupınar TSK ile DAÜ ELT 4. Sınıf Öğrenciler’nin ortak sosyal sorumluluk projesi kapsamında 2 Aralık Cumartesi günü SOS Çocuk Köyleri yararına ortak etkinlik düzenleniyor.

Etkinlik kapsamında, futbol karşılaşmaları, kermes, yüz boyama ve parkur oyunları ile yiyecek- içecek standları kurulacak olup, elde edilen gelir SOS Çocuk Köyleri’ne bağışlanacaktır.

Dumlupınar Akademi ailelerinin de katkıları ile düzenlenecek kermeste çeşitli satış standları da kurulacak olup, etkinlik 12:00-16:00 saatleri arasında halka açık şekilde Yonpaş Arena (Mağusa)’da gerçekleşecektir.

2 Aralık Cumartesi günü, DAÜ ELT 4. Sınıf Öğrencileri, SOS Çocuk Köyleri ve Yonpaş DTSK Ortak etkinliği olan etkinliğimize tüm halkımız davetlidir!