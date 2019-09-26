Goller, Yabancılardan

K-Pet Süper Lig'de ilk iki hafta geride kalırken, atılan gollere yabancılar damga vurdu.

K-Pet Süper Lig'de ikinci hafta geride kaldı. Yabancı oyuncuların attıkları goller ve performansları dikkat çekiyor. Birçok takımın gol yükünü yabancı oyuncuları çekiyor.

Zirvede Mishali var

İkide iki yapan Cihangir'de yeni transfer Lungelo Mishali attığı 5 golle gol krallığı yarışında da zirvede yer alıyor. Mishali'yi Yenicami'den Serge Abaka 4 golle takip ediyor.

İlk iki haftada golle tanışan yabancılar şöyle:

2 gol: Jonathan Weston, Babacar Diop (DTB), Paul Asare, Osita Obiekwe (Küçük Kaymaklı), Moses Akinade (Binatlı), Kossi Adetu (Baf Ülkü Yurdu), Ndue Mujeci (Cihangir)

Yerlilerden 4 isim

Yerli oyunculardan dört isim ilk iki haftada gollerle adından söz ettirdi. Merit Alsancak Yeşilova'dan Bill Osman Beyza dört gol atarken, Doğan Türk Birliği'nden Selim Saygı, Türk Ocağı'ndan Remzi Betmezoğlu ve Baf Ülkü Yurdu'ndan Yankı Aktül ilk iki haftayı 2'şer golle tamamlayan isimler oldu.

Fotoğraf: FOTO USAL

26/09/2019 12:09