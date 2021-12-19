Gollü derbide kazanan çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'de 2021 yılının son derbisinde kazanan çıkmadı. Ülker Stadı'nda oynanan derbiyi hakem Fırat Aydınus yönetti.

İlk gol penaltıdan geldi. 14. dakikada kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Mesut Özil, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

Beşiktaş eşitliği sağladı. 25. dakikada ceza alanında Michy Batshuayi ile yaptığı verkaç sonrasında tekrar topla buluşan Josef De Souza, sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı sert vuruşla topu filelere gönderdi. 1-1

Fenerbahçe yine öne geçti. 30. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Rossi, kaleci Ersin ile karşı karşıya pozisyonda topu solundaki Berisha'ya aktardı. Berisha bu topa penaltı noktası üzerinde gelişine bir vuruş yaptı ve topu filelere yolladı. 2-1.

Josef De Souza yine eşitliği sağladı. 59. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortaya iyi yükselen Josef De Souza, altıpas önünden kafa ile topu ağlarla buluşturdu. 2-2

Geçtiğimiz hafta Gaziantep deplasmanından eli boş dönen Fenerbahçe, öne geçtiği derbide bir puana razı oldu.

Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, bu beraberlikle 28 puana yükselerek lider Trabzonspor ile puan farkını 14’e çıkardı. Fenerbahçe haftayı 5. sırada tamamladı.

Siyah-beyazlı takımda Sergen Yalçın'ın istifasının ardından göreve getirilen 19 Yaş Altı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli yönetiminde ikinci maçında da kaybetmedi.

Beşiktaş, ligdeki dördüncü beraberliği alarak 25 puana yükseldi. Beşiktaş haftayı 9. sırada tamamladı.

Bu habere tepkiniz:



19/12/2021 20:10