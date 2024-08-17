Gollü Provalarla Hazırlanıyorlar
17/08/2024
Yeni sezona yönelik takımlarımız hazırlıklarını sürdürürken ligin başlamasına bir ay kala hazırlık maçlarıyla da son durumlarını görme fırsatı buluyorlar.
Bugün oynanan anı ve hazırlık maçlarında alınan sonuçlar şöyle;
M.Değirmenlik-DoğanT.B.: 3-1
Esentepe- TH Dumlupınar: 2-3
Cihangir- Gençler Birliği: 0-0
Yılmazköy- Çetinkaya: 0-4
K.Kaymaklı- Yenicami: 0-1
Karşıyaka- Kozanköy: 2-0
Mesarya- Yeniboğaziçi: 1-2
Yeşilova- Lapta: 2-1
Türk Ocağı- CB Gençlik Gücü: 2-6
Geçitkale- Hamitköy: 1-3
Düzkaya- Mormenekşe: 4-1