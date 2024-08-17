Gollü Provalarla Hazırlanıyorlar

Yeni sezona yönelik takımlarımız hazırlıklarını sürdürürken ligin başlamasına bir ay kala hazırlık maçlarıyla da son durumlarını görme fırsatı buluyorlar.

Bugün oynanan anı ve hazırlık maçlarında alınan sonuçlar şöyle;

M.Değirmenlik-DoğanT.B.: 3-1

Esentepe- TH Dumlupınar: 2-3

Cihangir- Gençler Birliği: 0-0

Yılmazköy- Çetinkaya: 0-4

K.Kaymaklı- Yenicami: 0-1

Karşıyaka- Kozanköy: 2-0

Mesarya- Yeniboğaziçi: 1-2

Yeşilova- Lapta: 2-1

Türk Ocağı- CB Gençlik Gücü: 2-6

Geçitkale- Hamitköy: 1-3

Düzkaya- Mormenekşe: 4-1

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