Gomis attı, Galatasaray turladı
22/12/2022
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup ederek Son 16 Turu'na yükseldi. Sarı kırmızılıların golü 82. dakikada Gomis'den geldi. Seferovic 41. dakikada penaltı kaçırdı.
40. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Dubois'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Torreira, Mikail Okyar'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 41. dakikada topun başına geçen Seferovic'in vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü, sarı-kırmızılı oyuncu dönen topu tamamlayarak ağlara gönderse de kural gereği gol geçerli sayılmadı.
82. dakikada sol taraftan gelişen atakta Van Aanholt'un pasıyla ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun yerden arka direğe ortaladığı topu Gomis filelerle buluşturdu: 1-0
86. dakikada Rashad'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Olawoyin ceza yayının sağ çaprazından şutunu çekti, meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
90+1. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun içeri ortaladığı topu savunma uzaklaştırmak isterken Van Aanholt önünde kalan meşin yuvarlağı penaltı noktası önündeki Gomis'e çıkardı, sarı-kırmızılı oyuncunun vuruşunda top direğe çarpıp auta gitti.
90+7. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza yayı önünde buluşan Mertens'in vuruşunda savunmaya çarpan top yükseklik kazanarak kaleye gitti, kaleci meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
Maç, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.