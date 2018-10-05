Gomis’in parasının yarısı Portekiz’de gitti

Sayısız gol pozisyonundan yararlanamadığı Porto maçını 1-0 kaybeden Galatasaray’da eleştiri okları yönetime döndü… Gol kralı Gomis’i sadece 6 milyon Euro karşılığında Al Hilal’e satan Sarı- Kırmızılılar, beklenen santrafor transferleri yapamamıştı. Eldeki tek forvet Eren Derdiyok da sakatlanınca Devler Ligi’ndeki ikinci maç öncesi çok büyük bir sıkıntı yaşandı.

7 NET GOL FIRSATI HARCANDI

Tam 7 net fırsatı harcayıp Porto’ya kaybeden Galatasaray sadece 3 puandan değil, 2.7 milyon Euro gelirden de oldu. Böylece sadece 1 maçta, Gomis’ten gelen gelirin yarısına yakını kaçtı.

YÖNETİME BÜYÜK TEPKİ VAR

Sosyal medyada yapılan yorumlarda herkes tek bir konuda birleşti… Taraftarlar, “Eğer Gomis olsaydı Porto’yu kesin yenerdik” dedi. Sarı- Kırmızılılar, forvet alamayan yönetime büyük tepki gösterdi.

9.5 MİLYON EURO DA KAÇARSA

G.Saray gruptan çıkamazsa 9.5 milyon Euro geliri de elinin tersiyle itecek. Bu durumda eleştiriler daha da artacak.

EN AZ KOŞAN G.SARAY!

Şampiyonlar Ligi’nde 2 maçta 3 puan toplayan G.Saray koşu mesafesinde sınıfta kaldı… Cimbom, 101.9 km. ortalamayla turnuvanın en az koşan takımı oldu. Zirvede ise 116.7 km. ile Alman ekibi Dortmund bulunuyor. Porto 104.1, Lokomotiv Moskova 104, Schalke de 108 km. ile Aslan’ın önünde.

GÜMÜŞ GÖZE GİRDİ

Porto önünde kaçırdığı gollerle saç baş yolduran Sinan Gümüş, teknik direktör Fatih Terim’in gözüne girdi… Terim’in özel olarak kutladığı genç yıldızı Antalya önünde de 11’de oynatacağı öğrenildi. Eren’in sakatlığının ise tamamen geçtiği belirtiliyor.