Gonca Derin dövmeye doymuyor

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03/04/2022

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Gonca Derin dövmeye doymuyor

Sosyetik sima Gonca Derin geçtiğimiz aylarda bikini bölgesine kocaman bir Mısır tanrıçası ‘İsis’ dövmesinin dış hatlarını çizdirmişti.

Gonca önceki gün yine dövmecisindeydi. Önce yarım kalan ‘İsis’in içini boyattı.

Ardından da boynuna balık burcunun sembolünü, kulağının ön bölümüne yıldız, kulak memesine de doğadaki simetriyi, ya da hayatındaki 3 önemli kişiyi temsil eden alt alta üç çizgiyi dövdürdü.

Öte yandan Ebru Şallı, iş insanı Uğur Akkuş ile 2017’de aşk yaşamaya başlamıştı. O dönem Gonca Derin ile evli olan Akbaş, 2018’de eşinden olaylı bir şekilde boşanmıştı.

Ebru Şallı ve Gonca Derin arasındaki çekişme ve kavga hiç bitmedi.

Sosyal medya hesaplarından birbirlerine saldırıp sürekli adliyelik oluyorlar.

03/04/2022 11:14
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TAGS: sima gonca derin, magazin
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