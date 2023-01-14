Bir hayalini dile getiren Gonca Vuslateri, “Çocuk sahibi olmak istiyorum. Hem de aşırı şekilde, inanılmaz derecede. Cihangir’de böyle 58 kedili, kadife koltukta yaşlanan bir teyze olmamak için harekete geçiyorum” dedi.

Ünlü oyuncu, "Uzun evlilik taraftarı değilim ama baba olmayı isteyen bir figürün de yaşamımda olması iyidir. Çünkü ben eksikliğiyle büyüdüm. Bir de kalabalık ev matraktır. Aile kurmak güzeldir. Bir dişi olarak, böyle mucizevi bir tarafımı neden hayata geçiremiyorum diye düşünmüyor değilim" şeklinde konuştu.

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14/01/2023 21:00