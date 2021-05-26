Gonca Vuslateri zor günleri geride bıraktı

Geçen ay koronavirüse yakalanan Gonca Vuslateri, evinde tedavi gördüğü süreçte talihsiz bir kaza geçirmişti.

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26/05/2021

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Gonca Vuslateri zor günleri geride bıraktı

Oyuncu, tıkalı olan burnu açılsın diye içine kekik yağı döktüğü tenceredeki kaynar suyu belinden aşağıya devirmiş ve bacağında ciddi derecede yanık oluşmuştu.

Hastanede hem Covid-19 hem de yanık tedavisi gören Vuslateri, taburcu olduktan sonra ilk kez önceki gün Cihangir’de görüntülendi.

Hafta sonu kısıtlamasında köpeklerini gezdirmek için dışarı çıkan Gonca Vuslateri, bir kafeden kahve alıp karşılaştığı tanıdıklarıyla sohbet ederek hasret giderdi.

Bacağındaki yanıkları açıkta bırakan pantolonuyla dikkat çeken oyuncu, geçirdiği hastalığa rağmen maskesiz dolaştı. Fotoğraflarının çekildiğini fark edince sinirlenen Vuslateri, soru sorulmasına fırsat vermeden evinin yolunu tuttu.

Köpeklerini dolaştıran Gonca Vuslateri’nin bacağındaki yanık izleri objektife böyle yansıdı.

26/05/2021 09:43
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TAGS: Gonca Vuslateri
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