Gönül ilişkisi iddiası ile kaçırdıkları kadını darp ettiler 6 tutuklu

Gazimağusa’da(15.10.19 tarihinde),saat 20.10 sıralarında gönül ilişkisi nedeniyle E.Ç’ yi hile kullanarak kaçıran ve darp eden Müslüm Büyükertaş (E-31), İlhan Büyükertaş (E-26), Serap Büyükertaş (K-32), Sibel Yaşa (K-28), Ekrem Büyükertaş (E-24) ve Saliha Yaşa şikâyet üzerine derdest emri gereğince 17.10.19 tarihinde polis tarafından tutuklandı.

Zanlılar bugün 17.10.19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldılar. İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak ilk tanık olarak meselenin tahkikatını üstlenen polis memuru Mehmet Keleş’i çağırdı. Keleş yemin tahtında verdiği şahadette zanlı Müslüm Büyükertaş ve kardeşi İlhan Büyükertaş, zanlı Müslüm Büyükertaş ile arasında gönül ilişkisi olduğu iddia edilen E.Ç’ yi konuşmak bahanesiyle ve hile kullanarak bir araba vasıtasıyla işyerinden alarak ayrıldıklarını aktardı.

Topçu bulvarı üzerinde zanlı Serap Büyükertaş, zanlı Sibel Yaşa ve zanlı Ekrem Büyükertaş’in de araca bindiklerini ve araç içerisinde elleri ve ayakları ile şikâyetçi E.Ç’ yi darp ettiklerini belirten Keleş, şikâyetçinin rızası hilafına Yiğitler sokaktaki bir ikametgaha zorla götürülerek burada bulunan zanlı Saliha Yaşa’nin “gerekeni yapın” talimatıyla zanlı Serap Büyükertaş ve zanlı Sibel Yaşa tarafından vücudunun muhtelif yerlerine vurulmak suretiyle şikayetçinin ciddi şekilde darp edildiğini belirtti.

Tahkikat memuru Mehmet Keleş şahadetine devamla darp olayının ardından şikayetçinin zanlı İlhan Büyükertaş ve zanlı Ekrem Büyükertaş tarafından geri işyerine götürülmesi esnasında şikâyetçiye hitaben “ 15 gün içinde Kıbrıs’ ı terk etmezsen cesedini sereriz. Çocuklarını da öldürürüz “ diyerek şiddet tehdidinde bulunduklarını aktardı.

Olayın polise intikal etmesinden sonra zanlıların derdest emri gereğince 17.10.19 tarihinde tutuklandığını belirten Keleş zanlı Sibel Yaşa dışında diğerlerinin gönüllü ifade verdiklerini ve bir kısım suçlarını itiraf ettiklerini, Sibel Yaşa’ ın ise olay anında orda olduğuna dair sözlü beyanı olduğunu ancak ifade vermediğini aktardı.

Olayın yeni ve ciddi bir mesele olduğuna değinen tahkikat memuru Keleş tahkikatını salimen yürütebilmesi maksadıyla zanlılar aleyhine 1 günlük tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların birer gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına yönünde emir verdi. (MHA)

17/10/2019 16:36