Gönyeli - Alayköy Belediyesi festivalleri başlıyor!

Ekim ayında Gönyeli-Alayköy Belediyesi, dolu dolu bir festival takvimi ile vatandaşları coşturacak! Ünlü sanatçılar, yerli müzik grupları, DJ performansları, halk dansları ve daha pek çok etkinlik, bölge sakinlerine ve misafirlere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Etkinlikler 4 Ekim’de Alayköy’deki Tahıl Festivali ile başlıyor. Bu festivalde yerli sanatçı konserleri ve halk danslarıyla geleneksel kültür sahne alırken, Murat Mermer ve Koray Avcı gibi ünlü sanatçılar sahne performanslarıyla izleyicileri coşturacak.

11 Ekim’de Yenikent'te gerçekleşecek olan Ralli Şov, Kent turunun ardından hız tutkunlarını bir araya getirecek. Pazar günü Ozbi konseri ile hız ve müzik bir araya gelecek.

18-19 Ekim'de ise Gönyeli Çemberi’nde düzenlenecek Gençlik Festivali, İkiye On Kala, Emir Can İğrek, Nova Norda ve Can Bonomo gibi popüler sanatçıları sahnesinde ağırlayacak. Gençlerin büyük bir heyecanla beklediği bu festival, dans gösterileri ile yerli sanatçılarla müzik dolu iki gün sunacak.

Festival süresince yerli grupların müzik performansları, tiyatro gösterileri, dans ve jimnastik etkinlikleri de izleyicilere eğlenceli anlar yaşatacak. Çocuklar için özel oyun alanları ve lezzet dolu festival standları da festivalin coşkusunu tamamlayacak.

Bu yılın festival takvimini kaçırmamak için etkinlikleri takip edin ve sevdiklerinizle bu unutulmaz festivallere katılın!

