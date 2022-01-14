Gönyeli Acapulco'da hazırlanıyor

Ligin ilk yarısında zirve mücadelesinin içinde olan Gönyeli ikinci yarı hazırlıklarını Acapulco Sports Park'ta sürdürüyor.

Serkan Önet ile yardımcıları Erdinç Börekçi ve Erdinç Arabacıoğlu nezaretinde süren çalışmalara ameliyat olan Kahraman ile izinli olan Azat katılmadı. Yabancı futbolcusu Sylla'nın yerine 19 yaşında Adanaspor'da forma giyen Sampson Agoha'yı transfer eden kırmızı beyazlılar Esentepe'den de Kağan, Şükrü ve Osman Erdoğan kardeşleri kadrosuna kattı.

Üç günlük kamp yarın sona ererken Çetinkaya ile hazırlık maçı yapılacak.

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14/01/2022 22:06