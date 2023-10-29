Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Amcaoğlu'nun 29 Ekim mesajı...

Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yaşını büyük bir gurur ile kutlarken, 100 yaşına gelmiş dev bir cumhuriyetin bölgesinde ve dünyada önemli bir güç olarak yoluna devam ettiğini söyledi.

Amcaoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en büyük güvencesi ve destekçisi olan Anavatan Türkiye’mizin 100’üncü yaşını gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türk Ulusunun uzun yıllar verdiği kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesinin sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimini ilan etmesinin 100’üncü yıl dönümünü Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlik ve beraberlik içerisinde kutlamaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla, en büyük güvencemiz olan birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize sımsıkı sarılarak; ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine taşımak için var gücümüzle çalışacak, maziden atiye uzanan güçlü ve büyük Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hedeflerimize yürüyeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100’üncü yılı aynı zamanda geleceğe yönelik umutlarımızı ve hedeflerimizi pekiştirdiğimiz bir döneme de işaret ediyor. Bu vesileyle, Anavatan Türkiye'mizin daha da ileriye gitmesi bizim için gurur kaynağıdır.

Bu duygu ve düşünceler ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz”