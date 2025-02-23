Gönyeli Alayköy Belediyesi, bariyer çalışmalarına başlıyor

Gönyeli Alayköy Belediyesi, yarın Lefkoşa-Güzelyurt ana yolu üzerinde üstgeçitten Temiz Düşün (Ağıllar) Çemberi’ne kadar olan güzergahta bariyer yapım çalışmalarına başlayacağını ve çalışmalar süresince yolun tek şeride düşürüleceğini açıkladı.

Gönyeli Alayköy Belediyesi, yarından itibaren Lefkoşa-Güzelyurt ana yolu üzerinde üstgeçitten Temiz Düşün (Ağıllar) Çemberi’ne kadar olan güzergahta bariyer yapım çalışmalarının başlayacağını açıkladı.

Gönyeli Alayköy Belediyesi’nden yapılan açıklamada, çalışmalar süresince yolun tek şeride düşürüleceği ve trafik akışının kontrollü sağlanacağı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması, dikkatli ve kontrollü ilerlemesi rica edildi.