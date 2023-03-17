Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nde yetkili sendika BES oldu

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17/03/2023

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Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nde yetkili sendika BES oldu

 Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nde yetkili sendika Belediye Emekçileri Sendikası (BES) oldu.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nde Belediye Emekçileri Sendikası (BES) ile  Kıbrıs Türk Belediye Çalışanları Sendikası (Bel-Sen) arasında referandum yapıldı.

153 çalışanın 142’si BES’e, 7’si Bel-Sen’e oy verdi, 4 oy da geçersiz sayıldı.

Sendika yetkilileri Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ile de görüştü.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, üyelerinin hak  ve menfaatlerini korumak, belde halkının daha iyi hizmet almasına katkı koymak için çalışacaklarını söyledi.

Yalınkaya, “Yasalar bizler için olmazsa olmazdır, biz yasalara uygun şekilde çalışacağız ve çalışanlar da bu farkı görecek. Kısa süre sonra başkan ile oturup yasaların bize tanıdığı haklar çerçevesinde toplu iş sözleşmesi imzalayacağız” dedi.

17/03/2023 16:35
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TAGS: Gönyeli-Alayköy Belediyesi, BES, mustafa yalınkaya
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