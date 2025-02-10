Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nden yoğun yağış uyarısı!

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10/02/2025

Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nden yoğun yağış uyarısı!

Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Acil Müdahale Ekiplerinin 24 saat görev başında olduğunu bildirdi.

Yapılan açıklamada vatandaşların gerekli olmadıkça trafiğe çıkmamaları istendi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Gönyeli-Alayköy Belediyesi Acil Müdahale Ekipleri 24 saat görev başında!

Yoğun yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ekiplerimiz nöbette.

Acil durumlar için iletişim numaralarımız:

Gönyeli: 0533 852 80 73

Alayköy: 0548 832 38 07

Yılmazköy: 0533 840 78 04

Zabıta: 0533 820 34 48

Lütfen dikkatli olun, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın!

Acil durumlarda ekiplerimize ulaşabilirsiniz.

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TAGS: Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nden yoğun yağış uyarısı!
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