Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nden yoğun yağış uyarısı!
YAYIN TARİHİ:
10/02/2025
Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Acil Müdahale Ekiplerinin 24 saat görev başında olduğunu bildirdi.
Yapılan açıklamada vatandaşların gerekli olmadıkça trafiğe çıkmamaları istendi.
Açıklamanın tamamı şöyle:
Gönyeli-Alayköy Belediyesi Acil Müdahale Ekipleri 24 saat görev başında!
Yoğun yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ekiplerimiz nöbette.
Acil durumlar için iletişim numaralarımız:
Gönyeli: 0533 852 80 73
Alayköy: 0548 832 38 07
Yılmazköy: 0533 840 78 04
Zabıta: 0533 820 34 48
Lütfen dikkatli olun, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın!
Acil durumlarda ekiplerimize ulaşabilirsiniz.
YAYIN TARİHİ: