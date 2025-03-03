Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin okul kantinlerinde hijyen ve gıda güvenliği denetimleri sürüyor

Gönyeli-Alayköy Belediyesi Sağlık Şubesi ekipleri, kent genelinde öğrencilerin sağlığını korumak ve okul kantinlerinde hijyen standartlarını en üst seviyeye çıkarmak amacıyla kapsamlı denetimlerine devam ediyor.

Belediyeden verilen bilgiye göre, denetimler kapsamında, kantinlerin genel hijyen durumu incelendi, gıda maddelerinin son kullanma tarihleri kontrol edildi, çocuk beslenmesine uygun olmayan ürünler tespit edilerek gerekli uyarılar yapıldı, okullara bu yıl kurulan arıtma sistemlerinin kontrolleri gerçekleştirildi ve sağlık karneleri incelenerek kantin çalışanlarının sağlık kontrolleri değerlendirildi.

Denetimler sonucunda tespit edilen eksiklikler işletmecilere ve okul yönetimlerine bildirilerek kısa sürede giderilmesi için gerekli uyarılar yapıldı.