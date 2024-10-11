Gönyeli-Alayköy Rallisinde drift yarışlarını 7 bin kişi izledi

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11/10/2024

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Gönyeli-Alayköy Rallisinde drift yarışlarını 7 bin kişi izledi

Gönyeli-Alayköy Rallisi, Gönyeli-Alayköy Belediyesi ve Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu işbirliğiyle düzenlenen etkinliğin seremonik startı verildi. Gönyeli Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu'nun startını verdiği organizasyonun drift ayağının Belediye Bulvarındaki ilk gecesini yaklaşık 7 bin kişi izledi.

Hüseyin Amcaoğlu açılışta;

“Belediyemiz ve Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu işbirliğiyle düzenlenen Gönyeli-Alayköy Rallisi için seremonik startı verdik. Rallici arkadaşlara kazasız belasız bir yarış diliyorum. Bu heyecana hep beraber ortak olacağımız dolu dolu 3 gün resmen başlamış oldu. İlk günü yaklaşık 7 bin kişinin takip etmesi verdiğimiz emeklerin karşılığını aldığımızın kanıtıdır. Her yıl artan ilgiyle kalitesi yükselen ralli heyecanını geleneksel hale getirdik." dedi.

Başkan Amcaoğlu, tüm halkı bu büyük heyecana ortak olmaya davet etti.

Belediye Bulvarı’ndan önce kent turunun ardından seyirci özel etabı ve sürpriz görsel şovlarla dopdolu bir gün yaşandı Başkan Amcaoğlu, tüm halkı bu büyük heyecana ortak olmaya davet etti.

 

11/10/2024 23:52
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TAGS: Gönyeli-Alayköy Rallisinde drift yarışlarını 7 bin kişi izledi
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