Gönyeli Alt Geçit Bölgesi-Demir Sokak Üzerinde Kanalizasyon Çalışmaları Yapılacak

SÜRÜCÜLERİN TRAFİK İŞARET VE İŞARETCİLERİNE UYMALARI İSTENDİ

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17/05/2021

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Gönyeli Alt Geçit Bölgesi-Demir Sokak Üzerinde Kanalizasyon Çalışmaları Yapılacak

Gönyeli Belediyesi, yarın Gönyeli Alt Geçit bölgesi -Demir sokak üzerinde kanalizasyon çalışmaları yapılacağından sürücülerin bu süreçte trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

Gönyeli Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “18 Mayıs 2021-Salı günü, Gönyeli Alt Geçit bölgesi -Demir sokak üzerinde kanalizasyon çalışmaları yapılacağından sürücülerin bu süreçte trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur” denildi.

17/05/2021 15:01
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TAGS: Gönyeli Belediyesi, Gönyeli Alt Geçit Bölgesi
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