Gönyeli Alt Geçit Bölgesi-Demir Sokak Üzerinde Kanalizasyon Çalışmaları Yapılacak
SÜRÜCÜLERİN TRAFİK İŞARET VE İŞARETCİLERİNE UYMALARI İSTENDİ
17/05/2021
Gönyeli Belediyesi, yarın Gönyeli Alt Geçit bölgesi -Demir sokak üzerinde kanalizasyon çalışmaları yapılacağından sürücülerin bu süreçte trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.
Gönyeli Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “18 Mayıs 2021-Salı günü, Gönyeli Alt Geçit bölgesi -Demir sokak üzerinde kanalizasyon çalışmaları yapılacağından sürücülerin bu süreçte trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur” denildi.