Gönyeli Belediyesi 6 kişiye 382’şer TL ceza kesti

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04/02/2021

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Gönyeli Belediyesi 6 kişiye 382’şer TL ceza kesti

Gönyeli Belediyesi, sınırları içerisinde  sokağa çıkma yasağına yönelik denetimleri artırdı, yasağa uymayan  6 kişiye ceza kesti.

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Gönyeli baraj bölgesinde sokağa çıkma yasağına uymadığı tespit edilen 6 kişiye yasal mevzuat çerçevesinde 382'şer Türk  lirası ceza kesildi.

Gönyeli Belediyesi denetimlerin süreceğini belirterek, halka sokağa çıkma yasağına uyma çağrısı yaptı.

"Maske, mesafe ve temizlikle birlikte mümkün olduğunca çekirdek ailemiz dışında görüşmeyelim" denilen açıklamada, tedbirlerin toplum sağlığını korumak için olduğu anımsatıldı.

04/02/2021 17:33
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TAGS: Gönyeli Belediyesi 6 kişiye 382’şer TL ceza kesti, gönyeli sokağa çıkma yasağı, haberkibris,
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