Gönyeli Belediyesi 'Park Buluşmaları' kapsamında çocuklar ve aileleri Yusuf Yönlüer Rekreasyon Alanı’nda bir araya geldi

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21/11/2022

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Gönyeli Belediyesi 'Park Buluşmaları' kapsamında çocuklar ve aileleri Yusuf Yönlüer Rekreasyon Alanı’nda bir araya geldi

Gönyeli Belediyesi "Park Buluşmaları" kapsamında çocuklar ve aileleri Yusuf Yönlüer Rekreasyon Alanı’nda bir araya geldi.

Gönyeli Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, etkinlikte yüzlerce çocuk gönüllerince eğlendi.

Hafta sonu düzenlenen etkinlikte çocuklar hem parkta eğlendi, hem de Gönyeli Belediyesi’nin organize ettiği yüz boyama, atla gezme, comedy juggling gibi etkinliklere katıldı.

Çizgi film kahramanlarının yanı sıra, mini disco gibi etkinliklerle çocuklar hep beraber dans etti.

21/11/2022 13:55
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TAGS: Gönyeli Belediyesi, Park Buluşmaları
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