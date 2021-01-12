Gönyeli Belediyesi: Personelimizin Covid-19 testleri negatif

Gönyeli Belediyesi, Covid-19 testlerinin tümünün negatif çıktığını açıkladı.

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12/01/2021

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Gönyeli Belediyesi: Personelimizin Covid-19 testleri negatif

Gönyeli Belediyesi, Sağlık Bakanlığı tarafından 132 personelinin Covid-19 testlerinin tümünün negatif çıktığını açıkladı.

Gönyeli Belediyesi tarafından yapılan açıklama şöyle: Covid-19 testlerimiz yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı tarafından 132 personelimize yapılan Covid-19 testlerinin tümü negatif olarak sonuçlanmıştır. Testlerimizi rutin olarak takip etmekle birlikte, maske-mesafe-hijyen tedbirlerine kayıtsız uyulmasının önemini hatırlatır, sağlıklı günler dileriz. 

12/01/2021 15:52
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