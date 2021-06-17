Gönyeli Belediyesi’nde Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

Gönyeli Belediyesi ile belediyede örgütlü sendika Dev-İş arasında 2021-2022 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Gönyeli Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen imza töreni ile 2021-2022 yıllarını kapsayan Toplu İş Sözleşmesi’nin her yıl yenilenen sosyal haklar ve parasal kısmının görüşülüp sonuçlandırıldığı ifade edildi.

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamada “ülkemiz pandemi koşullarında gerek sendika gerek işveren olarak Gönyeli Belediyesi Başkanlığı ve meclisin bu konuyu değerlendirilmiş ve mevcut hakların korunması üzerinden sendika ile mutabakata varıldı” denildi.

“Hem çalışanları hem de Gönyeli halkını düşünüyoruz”

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli imza etkinliğinde yaptığı açıklamada pandemi süreçlerinde hükümet ve bazı belediyelerin doğal olarak içinde bulunduğu sıkıntılar nedeniyle maaşları ödemede geciktiğini ifade ederek bu koşullarda Gönyeli Belediyesi’nin güçlü yapısından kaynaklanan ve çalışanların haklarına gösterdiği saygıdan dolayı tüm bu süreçlerde hiçbir ödemeyi aksatmadan bugünlere geldiğini belirtti.

Benli, “Bir belediye yönetiminin iki tane itibarı olur. Bir tanesi halkına verdiği hizmetin azami şekilde verilebilmiş olması. İkincisi de çalışanlarının refahıdır. Bu bağlamda da her ikisini gözeten belediye yönetimimiz bunu bütçe dengeler esasında götürmektedir. Bütçe dengeleri genel kabul gören oranlara uygun düzeye oturtulmuş durumdadır. Bu refahı oturtmak için de güçlü bir belediye bütçesine sahip olmak gerek. Gönyeli Belediyesi bu koşullarda en güçlü belediyedir. Sonuç olarak da gerek çalışanının refahını gerekse Gönyeli halkının hizmet hakkını mümkün olan en iyi düzeyde tutmaktadır. Bu süreç emeği geçen belediye meclisimizin üyelerine ve sendikadaki yetkili arkadaşlarıma da teşekkür ederim” diye konuştu.

Aşam:

Dev-İş Genel Sekreteri Koral Aşam ise yaptığı açıklamada bir buçuk yıldır pandemi sürecinde daralan ekonomi içerisinde herkes gibi belediyelerin de kendi bütçesi içerisinde belli şeylere dikkat etmek zorunda kaldığını ifade etti. Aşam, Gönyeli Belediyesi’nin bu anlamda kendi mali imkânlarını en verimli şekilde kullandığını belirterek hem çalışanın toplu iş sözleşmesindeki haklarına hem de Gönyeli halkının beklediği hizmetleri aksatmadan verdiğini söyledi.

Aşam, çalışma barışı içerisinde toplu iş sözleşmesini imzaladıklarını kaydederek bu anlaşmaya katkı koyan belediye meclis üyelerine ve Başkan Benli’ye teşekkür etti.

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17/06/2021 16:15