Gönyeli bombaları patlattı

Bu sezon terfi ettiği Süper Lig'de istikrarlı bir ekip olmayı planlayan Gönyeli transferde düğmeye bastı.

Ganalı Elvis Nyarko'ya dün imza attıran kırmızı beyazlılar bugün Göçmenköy'den dört tecrübeli ismi kadrosuna dahil etti.

Bir süredir iki kulüp arasındaki görüşmeler bugün anlaşmaya varılarak noktalandı. Orta alanda görev yapan İbrahim Çıdamlı ile Bayram Anday, defans hattında forma giyen Mahmut İneci ile kaleci Kıvanç Demircioğlu için iki kulüp el sıkıştı.

İbrahim Çıdamlı kiralık, diğer üç futbolcunun transferi konusunda bonservisli olarak anlaşmaya varıldı.

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