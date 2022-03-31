Gönyeli, Burak'ın bonservisi için Göçmenköy'le anlaştı

Sezon başında Göçmenköy Kulübü’nden Burak Koçar’ı satın alma opsiyonlu olarak kiralık transfer eden Gönyeli Kulübü bugün anlaşma konusunda sonuca ulaştı.

Göçmenköy Kulübü Başkanı Ersan Karataş ile Gönyeli Kulübü Başkanı Mehmet Çıldır, Burak'ın bonservisli transferi konusunda anlaşmaya vardı. Bu sezon başarılı performansıyla dikkat çeken Burak, ara transfer döneminde M. Değirmenlik ile anlaşmasına rağmen bir sezonda iki transfer işlemi yapılması nedeniyle transferi gerçekleşmemişti.

Bu habere tepkiniz:



31/03/2022 20:19