Gönyeli, Burak'ın bonservisi için Göçmenköy'le anlaştı

ads ads ads ads
31/03/2022

ads
ads
ads
Gönyeli, Burak'ın bonservisi için Göçmenköy'le anlaştı

Sezon başında Göçmenköy  Kulübü’nden Burak Koçar’ı satın alma opsiyonlu olarak  kiralık transfer eden Gönyeli  Kulübü bugün anlaşma konusunda  sonuca ulaştı.

Göçmenköy Kulübü Başkanı Ersan Karataş ile Gönyeli Kulübü Başkanı Mehmet Çıldır, Burak'ın bonservisli transferi konusunda anlaşmaya vardı. Bu sezon başarılı performansıyla dikkat çeken Burak, ara transfer döneminde M. Değirmenlik ile anlaşmasına rağmen bir sezonda iki transfer işlemi yapılması nedeniyle transferi gerçekleşmemişti.

31/03/2022 20:19
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Gönyeli, Burak’ın bonservisi için Göçmenköy’le anlaştı
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.