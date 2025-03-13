Gönyeli Çemberi ile Boğaz kavşağı arası anayol güzergâhında bugün patlatma faaliyeti yapılacak

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13/03/2025

Gönyeli Çemberi ile Boğaz kavşağı arası anayol güzergâhında bugün patlatma faaliyeti yapılacak

Karayolları Dairesi Müdürlüğü, Gönyeli Çemberi ile Boğaz kavşağı arası anayol güzergâhında yapımı devam eden köprülü kavşak projesi kapsamında bugün 12.00-13.00 saatleri arasında patlatma faaliyeti yapılacağını duyurdu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, söz konusu güzergâhta trafiğin kontrollü bir şekilde sağlanacağı belirtilerek, güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi

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TAGS: haber, kıbrıs
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