Gönyeli çemberi ile Boğaz kavşağı arasında yarın trafik kontrollü sağlanacak

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24/02/2025

Gönyeli çemberi ile Boğaz kavşağı arasında yarın trafik kontrollü sağlanacak

Gönyeli çemberi ile Boğaz kavşağı arası anayol güzergâhında yapımı devam eden köprülü kavşak projesi yapımı kapsamında yarın 12.00 ile 13.00 saatleri arasında patlatma faaliyeti yapılacak. Bu yüzden söz konusu güzergâhta trafik kontrollü sağlanacak.

Karayolları Dairesi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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