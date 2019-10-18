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Gönyeli Çemberinde Araç Yayaya Çarptı

Otobüs durağına yaya olarak geçmeye çalışan Merve Özdemir yaralandı

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18/10/2019
HK

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Gönyeli Çemberinde Araç Yayaya Çarptı

Gönyeli çemberinde bir araç yayaya çarptı. 20 yaşındaki Merve Özdemir hafif şekilde yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bugün saat 13.45 sıralarında Gönyeli çemberi üzerinde James Amaechi Animam (E-30), yönetimindeki MF 896 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrederken o esnada yolun karşısındaki otobüs durağına yaya olarak geçmeye çalışan Merve Özdemir’e (K-20) çarptı.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan Merve Özdemir, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

18/10/2019 15:57
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TAGS: gönyeli, kaza, haber, kıbrıs
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