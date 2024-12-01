Gönyeli çemberinde kaza

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01/12/2024

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Gönyeli çemberinde kaza

Bugün saat 5:40 sıralarında Girne - Lefkoşa Anayolu üzerinde, çift şeritli yolda soldan birinci şerit içerisinde yönetimindeki HP 260 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyreden  Erdoğan VOLKAN (E-89) seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Gönyeli çemberine geldiğinde çemberi dönmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce çembere giriş yaptığı sırada o esnada çember üzerinde doğu istikametine doğru seyreden  Pınar ÖTÜNÇTEMUR (K-35) yönetimindeki YE 475 plakalı salon aracın sol yan kısmına çarptı.

Çarpışmanın etkisi ile kontrolsüzce savrulan HP 260 plakalı salon araç orta refüj üzerinde bulunan süs havuzu içerisine düşerek  tekerlekleri üzerinde durdu. 

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

01/12/2024 17:40
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TAGS: Gönyeli çemberinde kaza
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