Gönyeli Çemberi'ne Dikkat!

Gönyeli Çemberi içerisinde yağışlı hava nedeniyle bir süreliğine ara verilen bakım onarım ve asfalt kaplama işlerine, yağışa bağlı oluşan rutubet oranının asfalt serilebilecek seviyeye düşmesine müteakip, kaldığı yerden devam ediliyor.

Çalışmalar nedeni ile trafik, 06.12.2019 cuma günü (bugün) saat 20.00’den itibaren çember içerisinde tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Çalışmaların hafta sonu bitirilmesi hedefleniyor.

Gönyeli Çemberini kullanacak sürücülerin, alternatif güzergahları değerlendirmeleri, çemberi kullanmak zorunda olanların vaktinden önce yola çıkmaları tavsiye edilir. Çalışmalar boyunca can ve mal güvenliği açısından sürücülerin dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.

06/12/2019 16:12