Gönyeli Çemberi'ne Dikkat!

Gönyeli Çemberi içerisinde yağışlı hava nedeniyle bir süreliğine ara verilen bakım onarım ve asfalt kaplama işlerine, yağışa bağlı oluşan rutubet oranının asfalt serilebilecek seviyeye düşmesine müteakip, kaldığı yerden devam ediliyor.

Çalışmalar nedeniyle trafik dün akşamdan itibaren tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Gönyeli çemberini kullanacak sürücüleri, alternatif güzergahları değerlendirmeleri, çemberi kullanmak zorunda olanların yola, bölgedeki trafik yoğunluğunu da hesaplayarak çıkmaları konusunda uyardı.

Çalışmalar boyunca can ve mal güvenliği açısından sürücülerin dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

07/12/2019 10:34