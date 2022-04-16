Gönyeli Çemberi’ni kullanacak olan sürücüler dikkat!

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16/04/2022

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Gönyeli Çemberi’ni kullanacak olan sürücüler dikkat!

Batuhan Borakan-Haber Kıbrıs

Gönyeli Çemberi’nde anayola henüz bilinmeyen bir neden ötürü yağ döküldü. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne ulaşan bir vatandaş dökülen yağ nedeniyle motosikleti ile trafik kazası yaptığını aktardı.

Öte yandan anayolda biriken yağ nedeniyle bazı araçlar trafik kazası tehlikesi geçirdi. Yolu kullanacak olan sürücülerin dikkatli olması gerekmektedir.

Polis ve itfaiye ekipleri olay yerine giderek yağ dökülen noktaya müdahale etti.

 

16/04/2022 17:06
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TAGS: Gönyeli Çemberi’ni kullanacak olan sürücüler dikkat!
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