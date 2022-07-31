Gönyeli dibe vurdu

Gönyeli Kulübü'nde liglerin başlamasına bir buçuk aylık süre kalmasına rağmen başkan ve yönetim kurulu konusundaki belirsizlik ve adım atılmaması dibe vurmanın endişesini beraberinde getiriyor.

Geçtiğimiz sezon göreve gelen, 3 Eylül 2021'de olağanüstü genel kurul ile 2 yıl için güven tazeleyen Mehmet Çıldır, 16 kişilik yönetim kurulu listesini açıklamıştı ancak son dönemde işler istenilen düzeyde gitmedi.

İki ay maaşlar ödenmedi



Gönyeli takımının zirve yarışından kopması ve Mehmet Çıldır'ın milletvekilliği seçimleri sürecinde kulüple yeterince ilgilenememesi yönetimdeki sıkıntıları artırdı.

Son iki aylık maaşlar teknik heyete ve futbolculara ödenmezken verilen sözler tutulmuyor.

Futbol Federasyonu’ndan kulüp yönetimi onayı ile Mehmet Çıldır'a aktarılan devlet katkısı ve Gönyeli Belediyesi'nden alınan katkıya rağmen futbolculara ve teknik heyete borç kapatılmadı.

Mehmet Çıldır'ın bir yıl daha görev süresi olmasına rağmen başkanlığa devam etmeyi düşünmediğini yöneticilerine iletmesine karşılık henüz olağanüstü genel kurul tarihi açıklanmadı. Kulübün efsane isimlerinden Hüseyin Mevlüt'ün cenaze töreninde başkan Mehmet Çıldır bir hafta içinde genel kurul yapılacağını belirtmesine rağmen geçen iki haftada bir gelişme yaşanmadı.

Süper Lig'de en son Çetinkaya'nın başkan ve yönetiminin belirlenmesiyle sadece Gönyeli Kulübü'nde yaşanan bu kaosun nasıl sonuçlanacağı endişeyle bekleniyor.

Futbolcular tedirgin



Kulübün ileri gelenlerinin sezon bitiminde sponsor arayışlarında sonuca ulaşamaması, planlanan katkıların alınamaması nedeniyle yeni dönemde kulübe sahip çıkılmaması çemberin daralmasına neden oldu.

Birçok kiralık futbolcunun kulüplerine dönmesi, kadroda kalan bazı isimlerin transfer görüşmelerinde bulunması ve kadrodaki erozyon krizin geldiği noktayı gösteriyor.

Kara bulutlar dağıtılamadı



Rakiplerinin 3-4 haftalık yeni sezona yönelik çalışmalarına devam etmesi karşısında tarihinde 9 lig, 8 Federasyon Kupası şampiyonluğu olan Gönyeli'de yaşananlar, krizi çözecek atılımda bulunulmaması, camiada da birtakım görüşmelere rağmen sonuç alınamaması köklü kulübün üzerindeki kara bulutların artmasına neden oluyor.

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31/07/2022 17:41