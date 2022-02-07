Gönyeli disipline sevk edildi

Gönyeli Cihangir arasında oynanan karşıalşmada Gönyeli taraflarlarının yapmış olduğu kötü tezahürat nedeniyle Gönyeli Spor Kulübü disiplin kuruluna sevk edildi.

Alınan karar şöyle:

06 Şubat 2022 tarihinde 16552 maç numarası Gönyeli SK ile Cihangir GSK arasında oynanan Aksa Süper Lig müsabakasında Gönyeli SK taraftarlarının; müsabakanın maç öncesi, devre arası ve maç sonunda taraftarlarının yaratmış olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle, KTFF Disiplin Talimatı’nın 53’üncü maddesi uyarınca Gönyeli SK’nın KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.

05 Şubat 2022 tarihinde 16474 maç numarası ile Yenierenköy Stadı’nda oynanan Yenierenköy TSK – Geçitkale GSK Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig Kırmızı Grup müsabakasında; müsabakanın bitiş düdüğünün çalmasının ardından Yenierenköy TSK taraftarlarının yaratmış olduğu saha olayları sebebiyle, KTFF Disiplin Talimatı’nın 52’nci maddesi uyarınca Yenierenköy TSK’nın BTM Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.

Av. Arzu İzveren Numan

KTFF Soruşturma Temsilcisi

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07/02/2022 16:00