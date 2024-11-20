Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu’na Atatürk Büstü kazandırılıyor

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu’nun girişine ihtiyaç duyulan Atatürk büstünü kazandırmak için çalışmalara başladıklarını açıkladı. Başkan Amcaoğlu, “Miniklerimizin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda ilerlemesi adına, çocukluktan bu bilinci kazanmalarını önemsiyoruz” diyerek konunun önemine vurgu yaptı.

Eğitim kurumlarına yapılan yatırımların artarak devam edeceğini belirten Amcaoğlu, Atatürk’ün ışığında yetişecek nesiller için belediye olarak üzerlerine düşen her görevi yerine getireceklerini ifade etti.