Gönyeli Futbol Akademi Gümüş Kupa Finalinde

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12/11/2023

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Gönyeli Futbol Akademi Gümüş Kupa Finalinde


Kuşadası'nda düzenlenen Atatürk Kupası'na katılan Gönyeli Futbol Akademi Gümüş Kupa finaline kaldı.

Turnuvanın ikinci gününde ilk olarak Torbalıspor Kulübü ile karşılaşan ekibimiz maçı 2-0 kazanarak yarı finalde mücadele etme hakkı kazandı. Yarı final maçı ise adeta nefesleri kesti. Rakibi Bucaspor karşısında maça hızlı başlayan çocuklarımız rakibe karşı yoğun bir baskı kursa da talihsiz bir gol  ile 1-0 geriye düştü.

Ancak buna hızlı reaksiyon vererek skora dengeyi getiren Gönyeli, üstünlük golünü de bularak öne geçti. Maçın son saniyesinde ise rakip kazandığı penaltıyı gole çevirerek skora dengeyi getirdi.Penaltılara giden karşılaşmayı 5-4 kazanan temsilcimiz bugün Didim Altınkum Spor Kulubü ile final oynamaya hak kazandı.

12/11/2023 08:37
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TAGS: Gönyeli, Futbol, Akademi, Gümüş, Kupa, Finali
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