Gönyeli Futbol Akademi Gümüş Kupa Yolunda

ads ads ads ads
11/11/2023

ads
Gönyeli Futbol Akademi Gümüş Kupa Yolunda


Kuşadası'nda gerçekleşen Atatürk Kupası'nda boy gösteren Gönyeli Futbal Akademi 8 yaş grubu grup maçlarını tamamladı.Grubunda oynadığı 4 maçta 1 galibiyet 2 beraberlik ve Altay karşısında alınan 1 mağlubiyetle 5 puan toplayan takımımız gruptan çıkarak Gümüş Kupa alma yolunda ilerliyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden çok sayıda takımın boy gösterdiği şampiyonada Gönyeli takımı gerek mücadelesi, gerekse güzel futboluyla turnuva gözlemcileri tarafından takdir aldı. Antrenörlüğünü Barış Yıldırımbora'nın yaptığı Gönyeli yarın oynayacağı 2 maçın ardından adamıza gelecek.

 

11/11/2023 09:16
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: haber, Gönyeli Futbol Akademi
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.