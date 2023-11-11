Gönyeli Futbol Akademi Gümüş Kupa Yolunda

Kuşadası'nda gerçekleşen Atatürk Kupası'nda boy gösteren Gönyeli Futbal Akademi 8 yaş grubu grup maçlarını tamamladı.Grubunda oynadığı 4 maçta 1 galibiyet 2 beraberlik ve Altay karşısında alınan 1 mağlubiyetle 5 puan toplayan takımımız gruptan çıkarak Gümüş Kupa alma yolunda ilerliyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden çok sayıda takımın boy gösterdiği şampiyonada Gönyeli takımı gerek mücadelesi, gerekse güzel futboluyla turnuva gözlemcileri tarafından takdir aldı. Antrenörlüğünü Barış Yıldırımbora'nın yaptığı Gönyeli yarın oynayacağı 2 maçın ardından adamıza gelecek.

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