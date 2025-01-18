Gönyeli Galip, Ada maça itiraz etti

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
18/01/2025

Gönyeli Galip, Ada maça itiraz etti

Yer: Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Tugay Yazgan, Ülviye Beşe, Şenay Özşen
Cortado Adaspor: Parsa, İbrahim (4), Halil (14), Mert (13), Ulaş, Longley, Ömer (14), Melihcan (10), Uğur (3), amatör (2)
Gönyeli KoopBank: KERCEM (15), Fuat, Halil 11), James (2), Enver (2), Aykut (9), Redet (13), Doruk (15), BERKEM (6), Özer, Tan, Attila (6)
İlk periyot: 20-20
İlk yarı: 30-42
Üçüncü periyot: 49-60

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası’nda Gönyeli KoopBank, Cortado Adaspor’u 79-60 mağlup etti.
Karşılaşmada üstün olan Gönyeli KoopBank olurken maçı 79-60 kazandı ancak maça Adaspor itiraz etti.
Basketbol Federasyonu tarafından tedbirli olarak Ceza Kuruluna sevk edilen Gönyeli KoopBank antrenörü Emrah Güven ile menejer Tayfun Kuyan maça çıkmaları nedeniyle Adaspor Kulübü Başkanı maça itiraz etti.
Maç işe ilgili karar Basketbol Federasyonu tarafından 20 Ocak pazartesi görüşülüp karar açıklanacak. Adaspor haklı bulunursa maç 20-0 lehine olacak ve yarı finale çıkacak.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS:
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.