Gönyeli Genç Park’ta cumartesi günü etkinlik düzenlenecek

Gönyeli Belediyesi, Gönyeli Genç Park’ta cumartesi günü “Biz Buradayız Genç Park’ta buluşuyoruz” etkinliği düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, “ülkenin gençlere yönelik ilk parkı olma özelliğini taşıyan Gönyeli Genç Park’ta” 15.00-17.00 saatleri arasında yapılacak etkinlikte, eğlence ve müzik gösterileri sunulacak.

Dj Behiç’in gençler için çalacağı etkinlikte, Cemal Arslangazi Band “Gençlik Konseri” verecek.

Konserlerin yanı sıra, Türkiye’de önemli başarılara imza atan BMX Sporcusu Bora Altıntaş ve Fibera Bmx takımının da etkinlikte gösteri sunacağı belirtildi.

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03/11/2022 13:52